NBA》韋少大三元絕殺 雷霆逆襲爵士止敗

韋斯布魯克投進絕致勝殺球，雷霆逆轉擊敗爵士。(美聯社)

前4戰吞下3敗，近況不是很理想的雷霆，24日靠著韋斯布魯克的本季第20次大三元，更在最後1秒的時候投進致勝絕殺球，幫助雷霆97比95逆襲爵士，中止2連敗。

作客的雷霆雖然在打完半場取得3分領先優勢，但第三節卻在對手的嚴防下出現嚴重攻擊當機，單節僅攻下11分，爵士反將比數超前5分，雙方來到決勝節，韋斯布魯克在最後3分05秒投進大號三分球，雷霆超前比數，但戈登海沃德在最後10秒回敬三分球追平比數，雷霆教頭喊出20秒短暫停布署最後一擊攻勢，韋斯布魯克掌握球權後幾乎耗盡所有時間，然而在中距離跳投得手，靠著這記準決殺球，雷霆氣走主場球迷。

這是韋斯布魯克本季的第22次、近5戰的第4次、連續2場有精彩的大三元演出，全場29投11中，38分、10籃板、10助攻、4抄截，主控歐拉迪波18分，替補中鋒坎特14分。

打了三節半好球的爵士，卻在最後階段功虧一簣，戈登海沃德17分，柏克斯13分，戈貝爾12分，法佛斯10分、10籃板。

(中時電子報)