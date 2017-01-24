英防長駁媒體 稱三叉戟飛彈試射未失敗
英國媒體先前報導，英國海軍去年試射一枚未安裝彈頭的核彈失敗，且可能朝美國的方向誤射。英國國防部今天駁斥媒體報導，而強調當時試射成功。
法新社報導，英國國防大臣法隆（Michael Fallon）回應星期泰晤士報（Sunday Times）的文章並告訴國會議員：「與上週末的新聞報導相反，海軍潛艦復仇號（HMS Vengeance）與艦上官兵試射成功。」
法隆表示，不評便論潛艦作業細節，並進一步指「英國自身的核子嚇阻武力的效能，是無庸置疑的」。
最大反對黨工黨指控政府「透明度不足」；反對核子嚇阻的蘇格蘭民族黨（SNP）則表示，國會成員當時未獲告知，「令人無法接受」。
星期泰晤士報引述一名高階海軍消息人士報導，去年6月一枚三叉戟II型（Trident II D5）飛彈於美國佛羅里達外海發射失敗。消息來源指出，飛彈由原本設定瞄準非洲西岸，卻偏離而射向美國。
這起發射事件，當時距英國下議院7月18日表決通過更新裝載核武的老舊潛艦僅數週。試射當時梅伊（Theresa May）還未接任英國首相，但她在表決前不久上任，並成功訴請國會議員通過507億美元的相關更新計劃。（譯者：中央社陳亦偉）1060124
(中央社)
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