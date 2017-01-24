響應挽袖 高鐵板橋站愛心捐熱血
台灣高鐵公司板橋站，今天在北二門外廣場，舉辦捐血活動。希望在寒冬之際，於各大醫療院所血荒情況較嚴重時，善盡企業社會責任。
高鐵板橋站站長江薦煇表示，「寒冬送暖捐血傳愛」活動，自2012年推出以來，今年已邁入第5年，累計至2015年止，已有2000多人熱情參與，共募集到近2500袋熱血，幫助無數傷患挽救寶貴生命。
今年的活動，板橋站也邀請到台鐵板橋站、鐵路警察板橋分駐所，及板橋車站大樓等單位共襄盛舉，響應捐血幫助更多有需要的人，同時，也邀請旅客及熱心民眾一同加入快樂捐血人的行列。
台灣高鐵板橋站表示，將持續推動社會公益活動，讓時速300的高鐵列車，不僅只有速度，更加傳遞愛的溫度。
為感謝捐血人的熱情參與，活動期間凡完成捐血的民眾，都可獲得精美的「多功能便利筆記本」，內含五彩標籤紙、留言便利貼，及質樸的環保紙、筆，設計兼具實用、美觀與質感，希望讓捐血人在每次使用的時候，都能留下充滿愛心的回憶。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。