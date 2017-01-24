響應挽袖 高鐵板橋站愛心捐熱血

台灣高鐵公司板橋站，今天在北二門外廣場，舉辦捐血活動。希望在寒冬之際，於各大醫療院所血荒情況較嚴重時，善盡企業社會責任。

高鐵板橋站站長江薦煇表示，「寒冬送暖捐血傳愛」活動，自2012年推出以來，今年已邁入第5年，累計至2015年止，已有2000多人熱情參與，共募集到近2500袋熱血，幫助無數傷患挽救寶貴生命。

今年的活動，板橋站也邀請到台鐵板橋站、鐵路警察板橋分駐所，及板橋車站大樓等單位共襄盛舉，響應捐血幫助更多有需要的人，同時，也邀請旅客及熱心民眾一同加入快樂捐血人的行列。

台灣高鐵板橋站表示，將持續推動社會公益活動，讓時速300的高鐵列車，不僅只有速度，更加傳遞愛的溫度。

為感謝捐血人的熱情參與，活動期間凡完成捐血的民眾，都可獲得精美的「多功能便利筆記本」，內含五彩標籤紙、留言便利貼，及質樸的環保紙、筆，設計兼具實用、美觀與質感，希望讓捐血人在每次使用的時候，都能留下充滿愛心的回憶。1060124

(中央社)