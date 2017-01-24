戒指藏微雕公雞 積善積福除舊佈新

陳逢顯毫芒雕刻館最新雞年作品，把作品「雞」藏在戒指裡面。這世界最小雞作品尺寸大約1公釐左右，以白色樹脂為材質，作品生動、活潑、可愛，並塗上紅、黑的顏色。

這隻世界最小的雕刻雞，可從不同角度欣賞，有呼朋引伴、有仰首啼聲的姿態、更有一鳴天下白的雄姿英發。除作品非常小，也清晰可見小石子上寫著「一鳴天下白」5個字。

陳逢顯36年來喜歡在紙、石、木、竹、黃金、陶藝、筆芯、樹脂等微小素材上創作，他每年都會雕刻來年生肖，慶賀新的一年到來。

陳逢顯表示，十二生肖是華人文化，一隻生肖代表一年，不停世代輪轉。這次把作品「雞」藏在戒指裡面，作品不但結合文化與藝術，還發展了金工的可能。

他說，雕刻世界最小雞不容易，須要學會吸氣閉氣，才能在方寸間創作且不失誤。因要思考作品的擺設位置，陳逢顯設計一枚戒指，從戒圍到檯座，非常精緻細膩。

這項作品近看檯座有顆非常小的石子，石子頂端站著生肖的公雞。他表示，作品花了近3個月時間完成，象徵除舊佈新，積善積福，迎接雞年的新氣象。1060124

(中央社)