網購年菜夯 食安立委傳授挑選小撇步

年關將近，愈來愈多民眾會網購年菜，民主進步黨籍立法委員吳焜裕表示，要特別注意是否有食品登錄字號、標示是否完整，另外也要均衡攝取營養，避免高油、高鈉、高糖等三高。

吳焜裕上午與民進黨立委林靜儀、邱泰源在立法院舉行記者會。吳焜裕表示，網路購物運送宅配年菜便利性逐漸提高，105年衛生福利部食品藥物管理署已經要求網購食品業者，具工廠登記、商業登記或公司登記的販售業者，都應依法辦理登錄，得以正式追蹤列管。

吳焜裕說，民眾要挑選健康安全的年菜，要注意食品標示是否完整，標示品名、內容物名稱、淨重、容量、食品添加物、製造廠商名稱、有效日期等；若是即食食品，也要注意運送時間、方法等。

營養師李婉萍表示，希望大家過年要「挑食」，食物要挑著來吃，「3少1高」，少油少糖少鹽、高纖維，網購年菜要看標示，並多加入青菜；「天然少湯多喝水」加工的東西，像是蝦餃、丸子要少吃，火鍋湯也要少喝，多喝水比較健康。

衛福部食藥署食品組長潘志寬則說，網購業者要符合告知義務，需有完整標示，若產品容易腐敗、保存期限很短的，也要告知消費者不能退還；消費者採購有幾個原則，要看清楚內容、資訊，並謹慎下單，收受時要仔細檢查，有腐敗時要馬上退貨。

林靜儀提醒，春節是女性陰道炎、膀胱炎好發的時期，要多喝水、多上廁所，大魚大肉也會影響好菌平衡，陰道炎好發，要適量補充乳酸菌、蔬果。邱泰源說，提醒慢性病患這幾天要把藥準備好，春節前要先去拿藥，不要到春節中途沒藥可吃。1060124

(中央社)