研議日皇退位 傾向僅限一代的方案

討論日皇退位相關議題的日本政府的專家學者會議今天彙整出期中報告論點，內容以僅限當今日皇退位（僅限一代）方案較受推薦。

日政府專家學者會議（召集人為經團連名譽會長今井敬）昨天在首相官邸（行政中心）召開第9次會議。首相安倍晉三和政府發言人、官房長官菅義偉也出席。會上彙整並公布至今開會討論的論點。

論點包含在現行制度下的日皇以及修改制度之後的日皇負擔的減輕。有關日皇退位，論點分為「以將來所有日皇為對象」以及「僅適用於當今的日皇（僅限一代）」的2種情形，分別列舉出認為應「積極推動的意見」以及有待檢討的課題。

如果是「以將來所有日皇為對象」的情況，優點是依據憲法，皇位繼承是以皇室典範做規範。高齡日皇的課題今後也可能出現等，專家學者列出10項論點。

缺點是，如果是「以將來所有日皇為對象」的情況，難以制訂要件。此外，可能因時代不同，與皇位繼承者之間的年齡差距、政治、社會情勢、民意等有所改變。專家學者列出23項論點，強調待解決的課題多。

「僅限一代」退位的優點是，當前的情況，與皇位繼承人之間的年齡差距、民意等較能被掌握，國會等在判斷時，比較能做出正確的判斷。

專家學者會議也討論了制訂特例法、修改皇室典範等3方案，但最後是陳列意見，指出1個方向性，並沒明示具體的法令的整備等。

專家學者會議在2月以後，將討論日皇退位後的稱號、活動的型態，快則3月底彙整出最終建言。

昨天的專家學者會議上，會議召集人將彙整的論點交給安倍晉三。安倍表示，將拜託參、眾議院的正副議長轉達各會派，在討論時，能參考這份論點報告。

日本政府可能在4月底、5月初的連假前後，向國會提出有關日皇退位「僅限一代」的特例法案，期待夏天之前，法案能過關。1060124

(中央社)