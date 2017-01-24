健保C肝新藥首開放 40分鐘逾百人登記
C肝口服新藥今首度納健保，健保署表示，上午8時才開放登記，短短40分鐘已有177人成功登錄領藥，搶得頭香的是台北榮總一名65歲女患者。
衛福部今年編列新台幣20億元預算，首度將治癒率高的C肝口服新藥納健保，每療程約25萬元，針對肝纖維化3級以上、且曾使用干擾素治療失敗，較急迫的患者優先治療，全年8000名額將分3階段開放，今起開放第1階段2400名額。
健保署醫審及藥材組組長施如亮今受訪時表示，C肝新藥的登錄系統今天早上8時已正式啟用，截至8時40分，全台已有177人成功登錄領藥，未來每天早上8時會更新登錄人數。
施如亮說，首名登錄民眾是來自台北榮民總醫院的65歲女性C肝患者，也是全台第一個經健保使用該藥的患者。
健保署指出，接受治療的C肝患者服藥後，需定期監測病毒量，假如4週後體內病毒量未下降100倍，就應停止治療，且不得併用其他全口服抗病毒藥物。1060124
(中央社)
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