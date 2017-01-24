愛買年菜送暖創紀錄!募得1955道菜助長者過年
農曆春節將至，一向關注社會公益的愛買與弘道老人基金會合作「愛過好年，年菜送暖」弱勢長者年菜募集計畫。愛買年菜認購達到歷年最多總數高達1955份，比去年增加4成，400位弱勢長者過年。
愛買表示，每一年與弱勢團體合作的認購活動年年認購數都倍增，受助長者紛紛表示：「農曆春節前夕收到這份來自愛買與社會大眾的年菜讓人感到特別溫暖。」
愛買營運長莊金龍表示：「台灣最在地的愛買量販店一直將企業社會責任列為主要發展的目標，號召消費者一起將賣場的好食來做好事，此外，今年更要加強推廣賣場內對人、對環境都友善的農漁產，並倡導惜食觀念也是愛買未來努力的方向。」愛買去年底開始更與「安得烈食物銀行」合作長期食物募集計畫，希望透過公益活動幫助更多弱勢兒童，建立起民眾珍惜食物的觀念。
(中時)
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