金在中教粉絲「未婚懷孕是禮物」 挨轟物化女性
JYJ成員金在中去年底完成21個月軍隊義務，帥氣退伍，本月21、22日在高麗大學化汀體育館舉行回歸後的首場巡迴演唱會，久違再見到歌迷，讓金在中話匣子全開，不但揶揄部分粉絲沒男友，還說韓國近來出生率低，「最近未婚懷孕不是壞事，而是上天的禮物」，讓死忠粉絲聽了超傻眼。
金在中退伍後展開名為「KIM JAE JOONG ASIA TOUR-The REBIRTH OF J」演唱會，日前有粉絲在社群網站透露參加後感想，他直言雖然是腦殘死忠粉絲，還是忍不住批評偶像，分享金在中在台上呼籲粉絲趕快找另一半、生小孩，「不要覺得對不起我」，並說歡迎大家帶老公來看演唱會，引來台下熱烈討論。
該粉絲說：「雖然他（指金在中）的談話是玩笑語氣，但他說：『剛剛吐槽我的孩子都沒男友吧，我們國家出生率很低，最近未婚懷孕不是壞事，而是上天的禮物，這裡有很多不錯的男粉絲喔』」，粉絲則理智指出：「女生又不是生育的工具，出生率低也不是女方的錯，提倡出生率不該用一夜情或沒計畫的懷孕來解決」，更失望說：「今天的演出不值得花錢買票」，引來網友討論金在中言論有物化女性之嫌，但也有參與同場表演的網友澄清：「金在中沒有這樣的意思」。
(中時電子報)
關鍵字：金在中
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