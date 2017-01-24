WTA 台灣賽 澳洲傳奇絲托索來了
參賽陣容堅強的WTA 台灣公開賽，又一好手入列！主辦單位今宣布，前單打世界第4、目前排名世界第21的澳洲名將絲托索（Samantha Stosur），獲得單打會內賽外卡，台灣球迷將有機會近距離見識前法網冠軍的出色身手。
絲托索在2011年美網單打決賽，以直落二擊敗小威廉絲，勇奪生涯首座大滿貫單打冠軍，是澳洲相隔31年再奪大滿貫女單冠軍。她也在2010年拿下法網單打亞軍，去年在法網也打進四強，無論硬地或是紅土球場都很有一套。
現年32歲的絲托索是澳洲女子網壇的代表人物，身高175公分，右手持拍、雙手反拍，她1999年轉入職業，單打曾高居世界第4、雙打曾登上世界球后。生涯至今她已拿下8座WTA單打冠軍、24座雙打冠軍。
除了最新宣布的絲托索，2017年 WTA台灣公開賽單打會內賽外卡，日前已宣布發給台灣潛力小將李亞軒、本季後將退休的前單打世界第4、義大利名將絲琪亞沃妮（Francesca Schiavone）。絲托索曾在2010年法網決賽敗給絲琪亞沃妮、收下亞軍，今年兩人有沒有機會在WTA台灣公開賽對陣，備受期待。
2017WTA台灣公開賽開賽倒數計時，會外賽本周末登場，會內賽下周一起展開，名將雲集是台灣網球史上最強陣容、賽事精彩可期，購票及賽事資訊可上網 http://www.taiwanopen.com.tw/ticket查詢。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。