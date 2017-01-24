WTA 台灣賽 澳洲傳奇絲托索來了

澳洲網球女將絲托索。（台灣公開賽大會提供）

參賽陣容堅強的WTA 台灣公開賽，又一好手入列！主辦單位今宣布，前單打世界第4、目前排名世界第21的澳洲名將絲托索（Samantha Stosur），獲得單打會內賽外卡，台灣球迷將有機會近距離見識前法網冠軍的出色身手。

絲托索在2011年美網單打決賽，以直落二擊敗小威廉絲，勇奪生涯首座大滿貫單打冠軍，是澳洲相隔31年再奪大滿貫女單冠軍。她也在2010年拿下法網單打亞軍，去年在法網也打進四強，無論硬地或是紅土球場都很有一套。

現年32歲的絲托索是澳洲女子網壇的代表人物，身高175公分，右手持拍、雙手反拍，她1999年轉入職業，單打曾高居世界第4、雙打曾登上世界球后。生涯至今她已拿下8座WTA單打冠軍、24座雙打冠軍。

除了最新宣布的絲托索，2017年 WTA台灣公開賽單打會內賽外卡，日前已宣布發給台灣潛力小將李亞軒、本季後將退休的前單打世界第4、義大利名將絲琪亞沃妮（Francesca Schiavone）。絲托索曾在2010年法網決賽敗給絲琪亞沃妮、收下亞軍，今年兩人有沒有機會在WTA台灣公開賽對陣，備受期待。

2017WTA台灣公開賽開賽倒數計時，會外賽本周末登場，會內賽下周一起展開，名將雲集是台灣網球史上最強陣容、賽事精彩可期，購票及賽事資訊可上網 http://www.taiwanopen.com.tw/ticket查詢。

(中時電子報)