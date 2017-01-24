青年挽袖義掃 助寒士除舊布新過好年

人安基金會志至新北平安站進行大掃除。（譚宇哲翻攝）

人安基金會新北平安站與國際青年種子協會合作，邀請青年朋友擔任人道志工。（譚宇哲翻攝）

圖為人安基金會新北平安站內部。（譚宇哲翻攝）

迎接新春到來前夕，人安基金會新北平安站與國際青年種子協會合作，邀請青年朋友擔任人道志工。今天上午志工團成員捲起袖子、拿起各式掃具，為寒士們平日出入的「避風港」新北平安站進行大掃除，助寒士除舊布新過好年。

人安基金會新北平安站長程郁盛表示，平時教育寒士「你做我吃、我做你吃」的觀念，就是要培養他們自立互助，很感謝青年朋友們共同為社福團體努力，與寒士一同感受施比受更有福。

國際青年種子協會陳慶展理事長也勉勵青年朋友多多參與人道服務，他說：「透過服務能夠改變生命，青年可以透過經驗、歷練、操練，走出迷惘，活出精彩人生！」

現任黃昆輝教授教育基金會董事的蔡崇振也積極參與志工活動，他說，人道活動不分你我與社會階級，人存在的價值就在於有慈悲心，得以去關懷需要幫助的人，「因此我的退休生活就多多參與此類的活動，奉獻一下自己殘餘的價值！」。

為讓大掃除活動盡善盡美，捷達威公司（山頂牧場）特別贊助了市值近萬元的天然、非化工的健康除臭劑，幫助平安站有清爽的空間，也讓寒士與志工朋友擁有安全無毒的環境。

(中時)