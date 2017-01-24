社會各界滿滿愛心 憨兒禮盒售罄提早圍爐

憨兒領到紅包，相當興奮。（楊明峰攝）

憨兒們24日提早圍爐，準備返家過年。（楊明峰攝）

真善美社會福利基金會今年推出公益年節禮盒，原本滯銷賣不到1成，經藝人王中平推薦、媒體大肆報導後，訂單如雪片般飛來，消費者發揮安心，用新台幣將禮盒下架，創下5天賣3千盒的紀錄，甚至在最後1小時賣出300盒，最後讓院方因此推掉不少訂單。

基金會人員說，9年來推出年節禮盒，銷量持平，有時還會賣不完，而今年嚴重滯銷，經媒體披露後，社會各界湧入愛心，很快就把禮盒賣完，比起往年出貨早了1周，讓院生提前放年假，也有一名小姐，得知禮盒賣完後，包了9萬元大紅包給89位院生，溫情滿滿。

由於院生25日陸續返家過年，院方24日舉辦圍爐幫院生提早過年，也發放院生包裝禮盒的工作獎金，每人至少600元，不少人直說：「要把紅包給媽媽過年」。而從該院自立出去的憨兒，也抱著感恩的心，自掏腰包買PIZZA為院生加菜。

(中時)