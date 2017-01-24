中市都更整建維護，新增提高建物耐震力補助申請

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屋齡30年的長生金融大樓通過都發局審核，獲得300萬立面修繕工程經費補助完工，煥然一新。（盧金足攝）

為鼓勵台中市民進行老宅外牆及外部環境整建維護，台中市政府都市發展局今年度編列800萬預算，補助屋齡達20年以上建物都市更新案的規劃設計及施工經費，如符合條件最高可補助總經費70%；另外，為因應地震災害，今年新增提高建物耐震能力的補助項目。

都發局長王俊傑表示，台中市許多老舊建築如透過房屋外觀微整形，可創造更好的生活環境、改善居住品質、提高經濟動能。為提升城市競爭力及促進地方發展，該局除每年受理民眾申請中央都市更新基金補助款外，編列「台中市都市更新整建維護補助」預算，民眾反應踴躍，今年再編800萬元續辦。

位於台灣大道1段及平等街口、屋齡30年的長生金融大樓，前年通過都發局審核，獲得300萬立面修繕工程經費補助，去年6月工程完工後，不僅改善原有外牆磁磚剝落等公共安全問題，老屋外牆換新裝後也變得更整齊、美觀，成為中區再生的新景觀之一。

都發局指出，「台中市都市更新整建維護補助」補助對象為公寓大廈管理委會、都市更新團體或機構，只要是在台中市都市計畫範圍內、屋齡20年以上的合法建築物，屬「連棟透天或獨棟透天式建築物接續達5棟以上」、「3層樓以上雙併式建築物2棟以上」或「6層樓以上整幢建築物」，可針對規畫設計及施工經費提出補助申請，如位於台中市已畫定的優先整建或維護更新地區者，可不受前述建築物型態的限制。

補助項目包含：1、社區道路綠美化工程；2、騎樓整平或門廊修繕工程；3、無遮簷人行道植栽綠美化、舖面工程、街道家具設施；4、立面修繕工程（含空調與外部管線整理美化、廣告招牌拆除及鐵窗拆除之費用等）。

5、外觀綠美化工程；6、維護公共安全必要之公用設備修繕及更新；7、增設或改善無障礙設施；8、增設昇降機設備；9、提高建物耐震能力；10、其他經都更審議會審議通過並經都發局核定者。

只要檢具檢具申請函文及都市更新事業計畫向都發局提出申請，經「本府都市更新整建維護補助審查小組」初審通過後，送「台中市府都市更新及爭議處理審議會」審議通過後給予補助。

(中時)