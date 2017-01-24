NBA》詹皇大三元 厄文49分 騎士仍吞2連敗
尋求衛冕的騎士碰到大麻煩了，即便厄文在24日神勇的攻下49分，「詹皇」詹姆斯也有精彩的大三元演出，可惜騎士仍在客場以122比124不敵鵜鶘，吞下2連敗。
騎士一度在第四節落後主場出賽的鵜鶘有17分之多，但在理查傑佛生、詹姆斯與厄文的聯手下逐漸追回失分，甚至在最後21秒厄文投進三分球之後追至119比122，只剩下一顆三分球的差距，希爾與泰倫斯瓊斯隨後4罰2中，幫助鵜鶘保住勝利果實。
騎士的攻擊過於集中在三巨頭身上，厄文全場飆進8顆三分球，豪取49分，詹姆斯26分、10籃板、12助攻，「愛神」洛夫22分、16籃板、6助攻。
安東尼戴維斯休兵缺陣，但鵜鶘眾志成城擊敗上季總冠軍，打出一場精采好球，泰倫斯瓊斯砍進36分，抓下11個籃板，哈勒戴33分、10助攻、6籃板、3抄截，展現出全能身手。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。