NBA》詹皇大三元 厄文49分 騎士仍吞2連敗

尋求衛冕的騎士碰到大麻煩了，即便厄文在24日神勇的攻下49分，「詹皇」詹姆斯也有精彩的大三元演出，可惜騎士仍在客場以122比124不敵鵜鶘，吞下2連敗。

騎士一度在第四節落後主場出賽的鵜鶘有17分之多，但在理查傑佛生、詹姆斯與厄文的聯手下逐漸追回失分，甚至在最後21秒厄文投進三分球之後追至119比122，只剩下一顆三分球的差距，希爾與泰倫斯瓊斯隨後4罰2中，幫助鵜鶘保住勝利果實。

騎士的攻擊過於集中在三巨頭身上，厄文全場飆進8顆三分球，豪取49分，詹姆斯26分、10籃板、12助攻，「愛神」洛夫22分、16籃板、6助攻。

安東尼戴維斯休兵缺陣，但鵜鶘眾志成城擊敗上季總冠軍，打出一場精采好球，泰倫斯瓊斯砍進36分，抓下11個籃板，哈勒戴33分、10助攻、6籃板、3抄截，展現出全能身手。

(中時電子報)