美退出TPP 越經濟專家：TPP仍有機會
面對美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），越南經濟專家表示，美國雖然對TPP扮演龍頭角色，但是其餘成員國中也有已開發經濟體，若各國決心推動TPP，TPP仍有機會。
美國總統川普實現競選諾言，簽署行政命令，正式退出TPP，備受各國關注。越南媒體引述經濟專家裴建成（Bui Kien Thanh）受訪表示，川普宣布退出跨太平洋夥伴協定是大家預料中的事，因為川普競選時已對TPP抱有成見，揚言上任後退出TPP。
裴建成肯定美國對TPP的龍頭角色，然而「美國是重要成員，但不是不可缺少」。美國退出TPP，仍有日本、加拿大、澳洲、紐西蘭和新加坡等經濟體，若各國決心推動，TPP仍有機會。
他說，最重要的是其餘各國應坐下來磋商，規畫沒有美國的TPP發展戰略，或是如何拉攏美國重新加入TPP談判。
有關中國大陸或取代美國在亞太地區主導地位的提問，他表示，大陸主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），這個構想與美國主導的TPP完全不同，參加各國應考量大陸的主張與政策，從而進行磋商。
他指出，美國退出TPP後，越南仍應尋求推動與美國的經濟合作關係，因為美國是有巨大發展潛力的市場。如果沒有TPP，越南仍有許多其他雙邊自由貿易協定，政府與企業應依照經濟發展情況，評估與推進拓展市場。1060124
(中央社)
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