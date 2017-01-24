趙春山：台灣釋善意 要在中共19大前
淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今天說，台灣要給善意，一定要在中共19大前。面對媒體詢問，民進黨若廢除台獨黨綱會是善意嗎，趙春山說，當然是善意，但也是強人所難。
台北經營管理研究院今天舉行「2017中國大陸變化與台灣對策論壇」，趙春山也是亞太和平研究基金會首席顧問，他在會上發表「中國政局變化與對策」專題演講與回答媒體提問時，作上述表示。
趙春山比喻，民主進步黨與中國共產黨之間「先天不足，後天失調」，因為民進黨有台獨黨綱，民共之間就沒有互信；後天失調的部分，就是總統蔡英文一上台，大陸就問要不要承認九二共識，加上雙方沒有溝通機制。
面對媒體詢問，「台灣應該如何向對岸釋出善意，對大陸來說，民進黨若廢除台獨黨綱，會是善意嗎？」趙春山說，當然是善意，「而且是善意得不得了的善意，但是可能性，我不曉得」。
趙春山接著表示，然而不要期望一步登天就廢掉台獨黨綱，因為這樣民進黨的政權與合法性就會出現問題，台灣可能會天下大亂，對兩岸也不好，廢除台獨黨綱會有一點強人所難，善意應該要一步步累積。
在場擔任主持人的亞太和平研究基金會董事長、民進黨前主席許信良對此則不作任何表示。
趙春山在演講中表示，自己最近不斷向政府提出建議，要給大陸善意、要處理兩岸問題、要有長遠布局，一定要在今年11月的中國共產黨第19次全國代表大會（中共19大）之前，19大後再給善意，效果就會減少。
他說，現在最需要讓大陸覺得台灣議題沒有那麼緊迫，站在中共總書記習近平的立場，他在中共19大首要處理的是權力問題，習近平會希望台灣議題在中共19大政治報告裡面，至少可以正面著墨。
趙春山表示，兩岸還是要快對話，本來還有點機會，就是大陸學者周志懷提到，不反對兩岸在「九二共識」之外，建立具有創造性的替代性共識。不過美國總統川普在上任前和蔡總統通話後，機會就沒了，但還沒完全破局。1060124
(中央社)
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