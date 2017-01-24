樂陞案 楊瑞仁認罪吐不法所得320萬
台北地檢署偵辦樂陞案，發現董事長許金龍的炒股作手「安東尼楊」，是國票百億套利案的楊瑞仁；北檢依涉違證交法等，起訴楊瑞仁，楊繳回不法所得新台幣320萬元。
檢方調查，楊瑞仁在民國101年1月，已改名為楊博智。據了解，楊瑞仁與許金龍有學長、學弟關係，楊自民國102年起，就幫許金龍操作股票，獲得許的信賴。
北檢調查，楊瑞仁等人，涉嫌在104年6月1日起至105年8月31日止，依照許金龍的需求，多次以連續相對買進、賣出並成交等操縱樂陞股價，造成交易熱絡表現，以利許金龍牟取不法利益。
據了解，楊瑞仁繳回的320萬元不法所得，是楊向金主抽取的傭金（每萬元抽0.05%），許金龍並未付錢。
此外，生性低調的楊瑞仁，會在本案曝光，主要是因為一些股票交易對帳單上，出現「安東尼楊」的名字，引起檢方注意；檢方事後追查，才循線查出楊瑞仁是許金龍的股票作手。1060124
(中央社)
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