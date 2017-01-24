星學者：新加坡不會輕易放棄TPP

我要評比

新加坡智庫研究員李氣虹指出，美國總統川普簽署行政命令，退出跨太平洋夥伴協定（TPP），新加坡雖不會輕易放棄該協定，但會想了解日本、澳洲等其他國家態度和政策走向。

他並說，美國退出TPP，是否代表中國的經貿力量能夠取得完全的主導作用，仍值得觀察。

新加坡隆道發展與戰略研究所研究員李氣虹今天告訴中央社說，跨太平洋夥伴協定最早是由新加坡、紐西蘭、汶萊、智利等國率先提出，因此，新加坡應不會輕易放棄，還是會繼續推行。

他認為，由於該協定除美國之外，還有澳洲、日本、紐西蘭等國，本身仍有很大規模的貿易體系，美國不加入TPP的確令人失望，因此，從新加坡角度，會想進一步了解主要經濟體諸如日本和澳洲等國的態度。

根據李氣虹分析，川普雖退出跨太平洋夥伴協定，但美國未來的領導人也許抱持不同態度，因此，加入協定的成員國理論上不會受到美國退出而有太大影響，畢竟當初或多或少都有考量美國不加入的可能性，成員國間要各自考慮諸如對農業衝擊有多大等關鍵議題，判斷並評估利弊得失。

李氣虹認為，TPP的成員國，也有部分和區域全面經濟夥伴協定（RCEP）相互重疊，即便沒有美國加入，TPP應不致於胎死腹中。1060124

(中央社)