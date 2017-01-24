春節連假台灣好行 鹽鄉濱海線不打烊
因應春節連假，雲嘉南濱海國家風景區管理處規劃的「台灣好行—鹽鄉濱海線」照常營運，另提供遊客便利購票方式，自即日起至全家FamiPort即可預約購買1個月內車票。
雲嘉南管理處今天表示，無預約的民眾可於現場排隊等候，等預約乘客全部上車後，再安排現場可搭乘民眾，另於例假日車上皆有志工進行導覽解說，惟因春節因素，導覽志工於27日的第1、第2班次、28日的第2班次、29日的第2班次暫停服務。
「台灣好行—鹽鄉濱海線」郵輪式列車上車地點為嘉義市先期交通轉運中心、嘉義高鐵站與故宮南院，沿途景點包含東石漁人碼頭、高跟鞋教堂、好美里3D海洋世界等景點。
「台灣好行—鹽鄉濱海線」第1班次於上午9時出發，使用中型巴士，有19個座位可預約；第2班次於上午11時30分出發，使用低地板無障礙公車，有27個座位及2位無障礙輪椅席可預約。
雲嘉南管理處指出，「台灣好行—鹽鄉濱海線」一日交通票券新台幣250元，一經使用不能退票，車上不接受電子票券刷卡，郵輪式列車採原車去回，並依照時刻表行駛，逾時不候，乘客可自行放棄後段行程並自理後續行程，不得於不同班次交互搭乘。1060124
(中央社)
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