防美？ 俄將升級米格31和中程防空飛彈
俄國近期來軍事動作頻傳，日前各種測試和移防的新聞滿天飛，如今又宣布，將對現役的米格31型戰鬥機（Mikoyan MiG-31）進行系統與雷達升級，並正式投入研發第5代中程山毛櫸防空飛彈系統（Buk missile system），各種升級與加強的動作，都讓外界不免猜想，美俄與歐盟的關係，真的到如此緊繃的地步了嗎？
據俄國塔斯社（TASS News agency）報導，俄國將對現役的米格31型戰機再次進行升級，交由設計S-400型導彈（S-400 Triumf）的阿爾瑪茲-安泰（Almaz-Antey）集團負責，這將是繼上回全面加裝閃舞雷達（BRLS-8B Zaslon）後，又一次大幅度的更新調整。同時阿爾瑪茲-安泰集團也宣布，正式投入新一代山毛櫸防空飛彈的研發，要加強飛彈系統的穩定與精準度，並嘗試加入遠程遙控發射的系統。
米格31戰機，是當前全球飛行速度最快的戰鬥機，1979年開始量產、1982年正式投入前蘇聯（USSR）空軍服役，1985年首次由挪威拍到畫面而因此在西方世界曝光。目前俄羅斯仍有約370架米格31型戰機正在服役，屬於雙座型戰機，適合長程作戰任務。至於山毛櫸防空飛彈，俄國國防部正式編號為9K37，屬於中程防空飛彈系統，該系統配有名為「雪堆」搜尋雷達，最大射程可達40至50公里、高度能到25,000公尺，每組系統共有4枚飛彈。目前除俄國軍方使用外，此飛彈也出口至中國、印度、烏克蘭等國，之前馬航空難意外，據信就是遭到此款飛彈擊落。
(中時電子報)
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