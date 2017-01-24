清水高中教學大樓動土 明年完工

今日動土典禮，教育局長彭富源、清水區長張明昌、市議員王立任、顏莉敏、楊典忠，清水高中校長賴昭呈等人都出席參加！（陳世宗翻攝）

清水高中教學大樓新建工程動土典禮，預計明年完工！（陳世宗翻攝）

台中市立清水高中24日舉行教學大樓新建工程動土典禮，由教育局長彭富源、學校師長及各界人士共同見證。4層樓的教學大樓預計明年完工，將增加16間普通班級教室、1間專科教室、2間教師辦公室及合作社；因應107課綱開設選修課程教室需求，也提供師生更優質的環境。

今日動土典禮，包括教育局長彭富源、清水區長張明昌、市議員王立任、顏莉敏、楊典忠，立法院副院長蔡其昌服務處代表、清水高中校長賴昭呈等人都出席參加，共同祈祝工程順利、校運昌隆。

教育局長彭富源表示，清水高中承辦今年中投區國中教育會考，並積極爭取辦理高中優質化、均質化、科技部高瞻等計畫，更在高中均質化成果發表時，以「破風」為主題帶出區內各校亮點，鼓勵適性揚才、多元適性發展。此外，清水高中設有自造實驗室，是發展3D列印普及培育的重點學校之一。

新建教學大樓有4層樓，工程總經費9231萬7840元，預計明年完工，規劃有16間普通班級教室、1間專科教室、2間教師辦公室及合作社，增加的空間有助學校因應107課綱開設選修課程的教室需求，也將讓學校師生擁有更優質的校園環境。

彭富源強調，市府重視教育投資，除了硬體建設外，也發展全人教育，規劃於5年內編列50億元經費，落實12年國教，朝就近入學、高中職均質與優質化等方向邁進。

(中時)