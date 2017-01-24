中市鼓勵旅宿業取得穆斯林友善環境認證

台中市府觀光旅遊局舉辦「台中市旅宿業穆斯林友善環境認證輔導說明會」，鼓勵更多業者取得認證。（盧金足攝）

為持續落實當局新南向政策，以及加強台中市旅宿業接待穆斯林旅客能量，台中市政府觀光旅遊局舉辦「台中市旅宿業穆斯林友善環境認證輔導說明會」，期盼協助業者瞭解穆斯林友善環境認證相關規定，鼓勵更多業者取得認證，以期提升台中旅館業國際接待能力與競爭力。

說明會在已通過穆斯林餐旅認證的台中長榮桂冠酒店舉行，邀請中國回教協會專員蔡劼甫，講解穆斯林友善環境的建置及參與認證相關規定，吸引到台中70餘家旅館業者參加。

台中觀光旅遊局長陳盛山表示，市長林佳龍上任以來，積極推動「中進中出」觀光旅遊模式已具成效，根據交通部觀光局資料及市府觀光旅遊局統計，105年國際旅客來台中市住宿逾225萬人次，較104年成長4.6%，其中日本、港澳、星馬及東南亞的遊客人數大幅成長，陸客來台減少的影響也因此降低。

陳盛山說，東南亞穆斯林旅客是一塊具有開發潛力的市場，觀光旅遊局未來將洽談新闢航班航線，積極開拓東南亞旅客市場。希望藉由這次的說明會，讓旅館業者對穆斯林旅客的消費行為、生活習慣及宗教禁忌等有更深入了解，鼓勵業者建置穆斯林友善環境並申請認證。

觀光旅遊局也表示，目前全世界信奉伊斯蘭教的穆斯林人口約有17億，是主要宗教信仰之一，也是各國大企業不容小覷的消費市場。

根據中國回教協會統計，中華民國籍的穆斯林人數約有2萬人，外藉在台穆斯林人數約25萬人，而穆斯林教友多數會找尋有清真認證的旅館住宿，此類旅館須有標示麥加朝拜方向的指示說明圖樣，房間內部也須有禱告的拜毯，但不可有人物畫像，浴室部份則要提供淨身設備，餐廳也應有專屬的餐飲料理區，而且不能使用豬油、豬肉、酒精等飲料等。

觀光旅遊局指出，台中市旅館業者逾350家，但現階段通過穆斯林餐旅認證的旅館只有長榮桂冠酒店、威汀城市酒店及台中馥品大飯店，未來希望更多旅宿業者申請清真（Halal）認證，共同營造友善穆斯林環境，開發穆斯林觀光市場。

(中時)