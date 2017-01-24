61歲梅爾吉勃遜9度當爹 小女友生下一兒！
61歲好萊塢男星「梅伯」梅爾吉勃遜（Mel Gibson）去年9月宣布和小34歲作家女友羅莎琳（Rosalind Ross）有了愛的結晶，已育有6兒2女的梅伯9度當爹，近日外媒報導，羅莎琳上周末在洛杉磯順利產下一兒，重2409公克，讓老來得子的梅伯興奮不已。
發言人去年9月證實梅伯將再當爸，此胎為羅莎琳的第一胎，而對在第一段婚姻中已育有6兒1女，又和前女友歐珊娜（Oksana Grigorieva）生下1女的梅伯來說，這次則是第9次當爸爸，可謂老當益壯。
《Just Jared》報導，梅伯本月9日才帶女友現身金球獎，雖作品《鋼鐵英雄》大槓龜，但不久就有更大的喜事傳來，便是兩人期盼已久的寶寶順利誕生，據悉他們已為兒子取名為拉斯傑洛德（Lars Gerard Gibson），知情人則說，小男娃集結兩人基因，長的相當可愛。
(中時電子報)
關鍵字：梅爾吉勃遜
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