小小牙醫特訓營 學童學習護牙撇步

豐原醫院牙醫師吳威佑示範用藍光照射補牙材料。（王文吉攝）

小朋友透過顯微鏡，觀察根管治療的牙齒模型。（王文吉攝）

衛服部豐原醫院舉辦「小小牙醫特訓營」，宣導正確刷牙方法。（王文吉攝）

國內學童齲齒率偏高，根據統計，6歲學童齲齒率約80.7%，7歲童更高達96%，為宣導正確刷牙方法，衛服部豐原醫院上午舉辦「小小牙醫特訓營」，透過互動遊戲，與牙科器材體驗，讓小朋友建立快樂看牙經驗，也減少蛀牙發生。

透過小小牙醫師營活動，學童從潔牙比賽、口腔保健講座、印齒模及闖關活動，學會如何保護自己的牙齒。就讀小四的林柏錦說，以前都用電動牙刷，隨便亂刷，現在知道保護牙齒的方法了！五年級林呈祐說，幾年前曾經為了趕功課，好幾天沒刷牙，結果蛀牙了，現在會用正缺方法好好清潔。

牙科主任黃廷芳表示，許多小朋友只知道早上起床跟睡前要刷牙，但卻有8成以上的小朋友都刷錯地方，常拿牙刷拼命地刷表面，正確的方式是將毛刷跟牙面呈45度，涵蓋一點點牙齦，兩顆、兩顆來回刷約10至15次，才能真正清除牙縫殘渣。

(中時)