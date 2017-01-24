台中市春節垃圾收運 不打烊

我要評比

台中市春節垃圾收運不打烊，除夕、初四日間沿街，初一、初三定時定點收運。（圖／台中市府提供）

台中市春節垃圾收運不打烊，除夕、初四日間沿街收運；初一、初三定時定點收運；初二、初五停止收運；初六正常收運，請民眾注意並多加利用。

環保局表示，春節即將到來，家戶忙於整理環境、除舊佈新，為協助民眾新春大掃除，今年垃圾收運一樣不打烊，收運時間調整為：除夕、初四(1/27、1/31)日間沿街收運；初一、初三(1/28、1/30)定時定點收運；初二、初五(1/29、2/1)停止收運；初六(2/2)正常收運。

環保局也指出，春節期間將針對全市重要道路環境，包括台中火車站周圍、觀光景點及商圈等重點區域，加派人力整理清掃，提醒各管理單位善盡維護責任，民眾出遊時將手邊垃圾帶走，舉手之勞做環保，共同維護環境清潔。

(中時)