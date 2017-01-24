春節假期 19歲未服役役男出境須先申請

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春節連假將至，台中市政府民政局提醒民國87年次（含）以前出生依法尚未服役的役男，若要出境，應事先申請核准，可透過內政部役政署「役男短期出境線上申請作業系統」線上申請，經查核無兵役管制情形者，即可核准。

民政局表示，年屆19歲達法定兵役年齡之役男，依法尚未服役者，如果計畫於春節連假期間出國短期旅遊，請至內政部役政署「役男短期出境線上申請作業系統」進入申請頁面，輸入基本資料欄位，無兵役管制情形者系統將核准出境，並應自行列印核准通知單併同有效護照，持憑出境。

若是春節期間發生線上申請作業系統無法運作等情形，導致無法線上申請，則請向內政部移民署國境事務大隊洽詢相關申辦事宜。

民政局長蔡世寅提醒，今年1月1日起，民國87年次男子已屆19歲，達法定兵役年齡，具有役男身分，依法尚未服役的役男，務必於出國前完成線上申請出境核准手續。

(中時)