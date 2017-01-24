《獨家保鑣》今晚大結局 謝佳見甜吻新娘
三立、東森八點華劇《獨家保鑣》今（24日）晚播出完結篇，「姜丁CP」甜蜜走進禮堂，經歷4個月的辛苦拍攝劃下了句點。謝佳見表示，這次殺青的心情很奇妙，彷彿感覺還是會遇見彼此似的，所以心情上沒有太多不捨得，也許因剛開始大家真的太辛苦了，例如漂流至荒島、追車等劇情，所以到後來都覺得沒什麼可以難倒大家。
在婚禮殺青戲中，黃薇渟穿上了婚紗禮服，她笑說自己是最美麗的新娘，還開玩笑說：「我終於嫁掉了！」問她殺青最不捨的會是誰？她給的幽默答案竟然是「KK」。
洪小鈴在結局中雖未換上婚紗，但姐弟戀也讓她演出有新的嘗試，觀眾也開心留言誇她和孫沁岳真速配。孫沁岳說，最後的殺青戲是看著謝佳見跟黃薇渟結婚，心中其實真的有替好兄弟開心的感覺，但非常有趣的是這場殺青戲，他竟是唯一一個沒有台詞的人，所以他就在椅子上乾坐了6小時，「坐」到殺青。
這也是孫沁岳第一次在「華八」從頭到尾出現，跟大家一起創造許多回憶，他說心裡其實蠻捨不得的，如果要說殺青的感覺，難過其實多於開心，不過他相信戲散情不散，大家的友誼一定會長存的！
影音平台Vidol晚間8點邀請黃薇渟、孫沁岳、邱偲琹、王淮仲最終直播，與觀眾同步收看大結局。
(中時)
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