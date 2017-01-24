中市國小圖書館改造，提高藏書與借閱率

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圖書館變得漂亮，學生看書也變成一種享受。（圖／台中市府提供）

台中市府改造國小圖書館改造後，藏書與借閱率隨之提高。（圖／台中市府提供）

為推廣閱讀教育，台中市政府教育局從104年起至今挹注約2000萬元經費，補助國小圖書館進行空間及環境改善，已有14所學校完成特色主題改造，例如宜欣國小「彩虹屋」、國安國小「Book」思議屋、大楊國小「魔法圖書館」等，改造後不論是圖書館藏書量或借閱率，都隨之提高。

完成改造的圖書館中，宜欣國小「彩虹屋」打造綠色大樹造型的借閱處，牆面上的彩虹象徵閱讀為孩子帶來新希望，並採階梯式閱覽空間、可容納更多孩子，目前館內藏書已達2萬冊。

宜欣校長王鳳雄表示，原圖書館位處4樓，考量推廣閱讀及安全性，校方打通1樓3間教室作為新圖書館；此外，也聘請專業師資培訓閱讀種子教師，目前共有故事媽媽20位、圖書館志工媽媽18人，還有22名故事小老師。推廣措施獲得105年度閱讀磐石獎的肯定。

國安國小則以學校特色課程「山風」為主題，融合風車、風箏與風之城堡作為設計元素，由全校師生一起將圖書館命名為「Book」思議屋。朱同學表示，圖書館變得漂亮，看書也變成是一種享受。

邱同學說，最喜歡「風之城堡」閱讀區，大家都很期待老師帶全班閱讀的時光。

國安國小校長賴秀英表示，圖書館的高櫃充實藏書空間，矮櫃則方便學童取書，並可做為空間區隔，繽紛色彩更溫暖整體空間，小朋友們可以自在享受閱讀。

大楊國小「魔法圖書館」則展現《哈利波特》霍格華茲學院風格，設計空間寬敞、採光明亮，木製書架上各類書籍提供學生多元探索。校長陳盈達說，圖書館改造後，學生們好像發現新的探索樂園，下課時間就紛紛前往。

教育局長彭富源表示，台中市推廣閱讀成效卓越，《親子天下》2016年全國各縣市教育力大調查中，台中市榮獲第1名，閱讀力提升措施包括建置校園閱讀認證系統、各校設專任閱讀教師等都獲肯定。

此外，105年度教育部評選國民中小學推動閱讀績優學校、團體及個人，中市共4所學校獲得閱讀推手獎；「閱讀推手」團體組及個人組也獲雙料第1，總成績勇奪全國之冠。

新年開始，彭富源強調，將持續推廣閱讀教育及活動，希望全市學童及民眾都能享受閱讀，提升教育競爭力。

(中時)