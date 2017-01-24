春節遊宜蘭 縣府釋出上千免費停車位

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宜蘭縣政府今天說，為方便民眾外出走春、向親友拜年，春節期間除縣內路邊停車免費之外，25所國中小學校園及蘇澳港碼頭也免費讓民眾停車。

縣府表示，農曆除夕到大年初四期間，縣內路邊停車將暫時不收費用，免費供駕駛使用。

此外，縣內包含宜蘭市、羅東鎮、礁溪鄉與蘇澳鎮等車潮較多的地區，當地的國中小學校園將在除夕到大年初五期間，免費供民眾停車，共有25所學校提供服務，但請注意各校每天開放時段。

蘇澳港第12、13碼頭也將在大年初一至初五期間，作為臨時停車場，提供20席大客車停車位、約600席小客車停車位，請遊客多加利用。1060124

(中央社)