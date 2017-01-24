川普廢TPP 安倍不死心

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美國總統川普簽署行政命令，退出跨太平洋夥伴協定（TPP），日本首相安倍晉三今天表示，將持續努力讓川普了解TPP的意義。

有關川普簽署行政命令，率美國正式退出TPP一事，今天在日本參議院院會上，日本最大在野黨民進黨黨魁蓮舫在質詢時問安倍說，安倍曾說TPP可拉抬日本國內生產毛額（GDP）14兆日圓，現在已看不出TPP能生效，有何替代政策？

安倍答詢時表示，相信川普是了解自由、公平貿易的重要性的，將持續努力讓川普了解TPP所具有的戰略性、經濟性的意義。

安倍也期待日本與歐盟之間的經濟夥伴協定（EPA）、與東南亞國家等的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）等協定的簽署。

昨天，安倍在日本眾議院院會上表示，希望儘早與川普舉行高峰會談，與川普能在互信關係之下，加強堅定不移的美日同盟關係。1060124

(中央社)