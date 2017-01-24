美退出TPP 陸推RCEP更受矚目

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美國退出TPP後，中美角色似乎出現互換，主導支持「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」的中國大陸高喊「敞開大門」、杜絕貿易保護主義，讓外界關注未來世界經貿格局是否改變。

美國總統川普今天宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），中國大陸國家主席習近平日前出席瑞士達佛斯世界經濟論壇時則說，中國支持開放、透明與雙贏的貿易協定，「中國將敞開大門，不會關上。」

中美在全球自由貿易的角色似乎出現互換，以下整理由中國所主導支持、進行中的大型區域自貿協定「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」的成員、談判進展，以及未來若談成是否可能改變世界經貿格局。

Q1：什麼是RCEP？包含哪些國家？

A1： 區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP），是包含汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南這10個東南亞國家協會會員國，以及中國大陸、日本、南韓、澳洲、紐西蘭及印度6國（ 又稱「東協10+6」）的自由貿易協定。

RCEP內容包含貿易、投資、經濟與技術合作、智慧財產權、競爭、爭端解決等議題。

Q2：目前RCEP推動的進度如何？

A2：2011年東協高峰會通過「東協RCEP架構文件」，2013年啟動談判，原定2015年完成談判，不過，至今仍在持續談判中，至2016年10月已經完成15回合談判。

在貨品貿易談判方面，目前第一群組「東協與東協FTA夥伴」，以80%貨品關稅減讓達成共識。

Q3：中國大陸與RCEP的之間關係？

A3：外界認為，中國大陸對RCEP表現積極，是RCEP的主導國，尤其過去在跨太平洋夥伴協議（TPP）談判期間，兩者最大差異是「TPP沒有中國，RCEP沒有美國」，強化了中國大陸的角色。

不過，大陸外交部發言人耿爽去年11月在記者會中表示，RCEP不是由大陸主導，而是東協，貿易規則需要各方協商，不是「一兩家說了算」。

Q4：美國退出TPP之後，未來RCEP是否改變國際經貿格局？

Q5：美國當年所主導的TPP，是美國「重返亞太」戰略的一環，也被視為想制衡中國日益攀升的全球經貿影響力。如今美國退出TPP，力推RCEP與亞太自由貿易區（FTAAP）的中國大陸反而成為自由貿易代言人。

中國大陸國家主席習近平在2016年底亞太經濟合作會議領袖會議曾表示，中國開放的大門「會愈開愈大」，並強調「我們將推動FTAAP和盡早完成RCEP的談判工作。」

一旦RCEP談成，將建立16國統一市場的自由貿易協定，涵蓋35億人口，各國國內生產毛額總和將達23兆美元，占全球總量1/3，涵蓋地區成為世界最大的自貿區。這將使得中國大陸的全球經貿影響力再向上提升。

Q5：台灣與RCEP的關係？

A5：根據中華民國外交部，RCEP成員國是台灣主要出口市場及投資地區，2015年RCEP的16國占台灣貿易總額57.60%，達2932億美元，台灣對RCEP出口額也占出口總額57.26%，約1605億美元。

此外，台灣是東協國家主要外資來源國之一，是泰國第3大、越南第4大、馬來西亞第4大、印尼第10大外資來源國。如果台灣加入RCEP將有助於東協國家進一步吸引台商投資。1060124

(中央社)