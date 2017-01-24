春節窩在家看影片 有線電視不斷訊

農曆春節屆臨，國家通訊傳播委員會（NCC）以春節期間有線電視不斷訊，作為賀禮。新北市有線電視業者表示，若不外出踏青，欣賞影片與家人團聚，也是不錯的選擇。

台灣有線寬頻產業協會暨各大系統經營者，共同拍宣導廣告，協助民眾瞭解有線電視數位化，希望今年底達成全面數位化目標。

新北市有線電視開放全區經營後，去年一度展開收視費折扣戰，最近，多家業者推出電視搭配寬頻上網優惠組合，甚至「看電視、送寬頻」，讓中華電信龍頭地位受挑戰。

新北市政府表示，新北市有線廣播電視費率審議委員會已審定，11家業者，106年每月每戶收視費上限維持新台幣500元，4家跨區業者也維持提供99元至500元不等的多元收費組合。

市府新聞局表示，委員會也要求業者，須於今年11月底前完成全數位化，若未達成者將扣減收視費5%~8%。

有線電視除同行競爭，也面臨挑戰。新北市土城區近日就有4K直播電視盒業者，積極搶攻市場，強調智慧型終端機產品的互聯網，可永久免費收看電視頻道、春節期間最夯的高清影片。

網路視頻、手機直播，或OTT（通過互聯網向用戶提供各種應用服務），造成有線電視業者傳統版圖不斷流失。面對市場瓜分，業者除積極拓展客戶，也努力維持新春期間不斷訊、維持收視品質。

包括新北市樹林、三峽、鶯歌區的家和有線電視等，去年起就積極全面擴增數位化客戶的量，數位實驗社區關閉類比訊號轉訊，期望年底前達標。

新聞局表示，有線電視數位化後，可提供收視戶更多高畫質頻道及多元的互動式服務，市府將持續推動分組付費，讓民眾享有不同收視選擇。

有線電視業者表示，今年的不斷訊，顯示NCC反媒體壟斷的決心，也是NCC在雞年初試啼聲，因媒體壟斷防制與多元維護法草案，將在農曆年後、立法院新會期開議前後提出。

業者說，以前會斷訊，是因系統台和頻道商年度換約談不攏，犧牲收視戶權益。去年10月公平交易委員會針對3家頻道代理商，因為對新進系統台授權費差別待遇，公平會予以開鍘、重罰。在3家頻道代理商訴願和行政訴訟之際，仍有換約期間斷訊的危機。

NCC日前邀集相關頻道代理商和全國數位有線電視系統台等開會，決議今年農曆春節不斷訊。業者說，不斷訊只是反壟斷的一小步，卻是導正市場秩序的小確幸，至少，收視戶不致因斷訊，影響過年好心情。1060124

(中央社)