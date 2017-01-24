拜年防流感 專家籲拱手不握手

春節腳步近，返鄉拜年得留意流感，疾管署今提醒，出入公共場所除應戴口罩、勤洗手，拜年時也盡量「拱手不握手」，如出現呼吸困難、急促、缺氧、胸痛等，恐是流感危險徵兆。

疾管署疫情中心主任劉定萍今天表示，去年7月1日起的流感季，至今累計流感併發重症個案共282例，9成以上有慢性病史，其中有39例死亡個案經審查與流感相關，檢出的流感病毒以H3N2為主，與流感季疫苗株吻合。

劉定萍指出，國內流感疫情雖微幅下降，但初估農曆春節除夕至初六間，急診類流感就診人次約達2萬5000至2萬6500人次，初二單日約達5300至5800人次，仍不可輕忽。

疾管署指出，春節期間氣溫變化大，加上出遊、聚會活動增加，感染風險也隨之增長，呼籲外出拜年落實「拱手不握手」，注意手部與呼吸道衛生，有呼吸道症狀時應配戴口罩，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。

疾管署也呼籲，一般感冒、流感症狀及嚴重程度大不同，其中以流感較嚴重，通常會持續發燒3到5天，並且全身倦怠、肌肉痛，容易有肺炎、腦炎等併發症；一般感冒則較為輕微，通常發燒約1到3天，1週內就會好轉，症狀則是噴嚏打不停及紅眼，偶爾會有中耳炎、支氣管炎等併發症。

疾管署提醒，65歲以上成人、嬰幼兒、高風險慢性病患及孕婦等，都是流感高危險群，應格外留意自身健康狀況，如有類流感症狀儘速就醫，降低重症風險，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，應及早就醫。

健保署也已建置特約醫療院所開診時段查詢服務（http://www.nhi.gov.tw/），民眾可加以利用查詢，另為紓解急診人潮，全國共有86家醫療機構將可開設933診次類流感特別門診，疾管署也已發送流感抗病毒藥劑至全國3752家公費藥劑合約院所。1060124

(中央社)