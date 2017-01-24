義雪崩5天救出3隻小狗 搜救露出曙光

義大利搜救人員今天在遭雪崩吞噬的飯店殘骸下方救出3隻小狗，讓雪崩發生第5天，再度燃起可以活著救出迄今下落不明22人的希望。

義大利中部阿布魯佐（Abruzzo）山區的里格皮亞諾飯店（Rigopiano Hotel）5天前遭雪崩吞噬後，今天傳來這個令人振奮的好消息。

法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，消防員杰爾曼（Fabio Jerman）表示，發現這3隻白色阿布魯佐牧羊犬（Abruzzo sheepdog），代表崩塌的飯店中還有充滿空氣的「氣穴」（air pocket），「這是生命的重要跡象，給了我們希望」。

1名搜救人員說：「當我們知道牠們在哪裡後，我們通知獲准進入這棟建築物的消防員。我們在鍋爐房發現牠們。目前最重要的是送牠們去看獸醫，儘管第一眼看起來牠們似乎非常健康。」

但隨著日光開始減弱，搜救人員在殘骸中發現1具女性遺體，死亡人數增至7人。

消防局發言人說：「這是與時間的競賽，我們知道我們必須加快動作，但在這種環境下工作並不容易。」

20日共有9人獲救，他們說當時被困在一片漆黑的小空間中，靠吃著髒兮兮的雪維生。（譯者：中央社陳昱婷）1060124

(中央社)