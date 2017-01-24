10年5隻貓熊逝世 陸園方：機率問題

上海野生動物園的貓熊媽媽「幗幗」和出生不久的寶寶「花生」去年底重病離世，累計10年間上海野生動物園有先後5隻貓熊去世，園方表示，貓熊死亡是「數量與概率」的問題。

上海野生動物園官方微博19日公告，21歲的貓熊媽媽「幗幗」和去年7月才出生的寶寶「花生」因突發重病，經全力救治無效後，分別於2016年12月26日和12月31日離世。

綜合封面新聞等陸媒報導，對於10年間有5隻貓熊死亡，上海野生動物園表示，這是「數量與概率（機率）」問題，「我們不可能說為了商業，而把保護給放棄掉」。

對於貓熊媽媽「「幗幗」和寶寶「花生」死亡後，遲至19日後才公布？上海野生動物園企劃部經理陶鋒原說，因為2隻貓熊死亡後，園方將相關的解剖分析後，看有沒有其他相關問題才公布死因，會有一些時間的延遲。

另外，除「幗幗」與「花生」母女外，有網友指出，還有5隻大熊貓在上海野生動物園內因病死去。陶鋒原認為，貓熊死亡是「數量與概率」的問題，「養得多，可能死得多」；其他幾個地方的動物園所養的貓熊都是1、2隻。

陶鋒原說，特別是像貓熊寶寶「花生」的死去，因為1歲的熊貓都是在危險期，「花生」死於腸扭轉，也是熊貓比較多發的一種疾病。1060124

(中央社)