羅致政坦承LINE截圖 管碧玲：第1秒就原諒
民進黨立法院黨團成員LINE對話遭截圖流出，民進黨立委羅致政道歉，坦承是他截圖。民進黨立委管碧玲今天說，羅致政自清後第1秒就原諒，並請黨總召柯建銘邀請他們回群組。
媒體報導，台北市議員鍾小平公布民進黨立院黨團群組對話，民進黨立委段宜康力挺同婚，試圖說服其他民進黨立委若在此議題反覆，就是把年輕選票讓給時代力量。鍾小平痛批同婚對執政黨是假議題，選票才是唯一考量。
段宜康在昨天下午宣佈退出該群組，「也不會再回去了」；羅致政則是上午在群組內發表4點聲明，表示群組對話截圖外流，造成同仁及黨團困擾，「本人深感歉意」，並即刻退出群組。
管碧玲在社群網站臉書（Facebook）上發文表示，昨天下午就在黨團群組發言說，如果原初是善意，最後被誤用，還留有群組互信的機會，「請自清吧！」早上羅致政自清後，「第一秒鐘，我就表示原諒」。
管碧玲說，她請柯建銘出面邀請羅致政、段宜康回來，「大家仍是一家人」，柯建銘也出面；黨團維持相互信任，知無不言的環境是非常重要的，這次事件證明，沒有破壞信任的因素存在，只是有不小心的疏忽而已。
管碧玲說，因為這次截圖外露，意外的受到很多的鼓勵，也有網友說，「看到你們這樣談問題，更支持民進黨了」。她說，大家都是深愛國家社會的人，總是很深刻地在溝通每件事情，「請大家鼓勵我們，也鼓勵羅致政委員」。1060124
(中央社)
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