嘲笑川普小兒子 週六夜現場編劇遭停職
美國媒體報導，綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）一名編劇在推特嘲笑美國總統川普的小兒子拜倫．川普（Barron Trump），引發廣大批評聲浪，現在已遭停職。
英國廣播公司（BBC）報導，美國媒體引述熟悉週六夜現場計畫的人士報導，李契（Katie Rich）遭到無限期停職。美國國家廣播公司（NBC）尚未發表評論。
李契20日發布推文說，「拜倫將成為這個國家第一個自學槍手」，引發排山倒海般的批評聲浪。
李契之後刪除推文，停用推特帳號。不過，她今天回到網路發文道歉。
李契說：「我沒有顧及他人感受發布這則推文，我對此誠摯地道歉。我對於我的行徑與冒犯的語言深感後悔。沒什麼好辯解的，我很抱歉。」
一名網友在臉書（Facebook）發文回應李契的推文，獲分享了近300萬次。這則貼文寫道：「沒有任何一名小孩應受如此對待…他還是小孩，應該受到尊重，不能這樣對他。」
前第一千金雀兒喜（Chelsea Clinton）也聲援拜倫。她說：「拜倫應享有每個兒童都擁有的機會，當個小孩。為每個小孩挺身而出，也代表反對美國總統傷害兒童的政策。」（譯者：中央社張曉雯）1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。