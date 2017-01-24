嘲笑川普小兒子 週六夜現場編劇遭停職

美國媒體報導，綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）一名編劇在推特嘲笑美國總統川普的小兒子拜倫．川普（Barron Trump），引發廣大批評聲浪，現在已遭停職。

英國廣播公司（BBC）報導，美國媒體引述熟悉週六夜現場計畫的人士報導，李契（Katie Rich）遭到無限期停職。美國國家廣播公司（NBC）尚未發表評論。

李契20日發布推文說，「拜倫將成為這個國家第一個自學槍手」，引發排山倒海般的批評聲浪。

李契之後刪除推文，停用推特帳號。不過，她今天回到網路發文道歉。

李契說：「我沒有顧及他人感受發布這則推文，我對此誠摯地道歉。我對於我的行徑與冒犯的語言深感後悔。沒什麼好辯解的，我很抱歉。」

一名網友在臉書（Facebook）發文回應李契的推文，獲分享了近300萬次。這則貼文寫道：「沒有任何一名小孩應受如此對待…他還是小孩，應該受到尊重，不能這樣對他。」

前第一千金雀兒喜（Chelsea Clinton）也聲援拜倫。她說：「拜倫應享有每個兒童都擁有的機會，當個小孩。為每個小孩挺身而出，也代表反對美國總統傷害兒童的政策。」（譯者：中央社張曉雯）1060124

(中央社)