新竹州廳愈夜愈美 剪紙藝術點亮雞年
為迎接金雞年，新竹市政府邀請知名剪紙藝術家楊士毅，創作4米高「擁抱奇雞慶吉年」大型剪紙裝置藝術，即日起至2月12日，在市府前廣場展示，日前架設就吸引不少民眾駐足拍照，未來還會在上頭加裝燈具，讓新竹州廳愈夜愈美麗。
楊士毅身兼攝影師、導演等多重身份，曾赴西藏學習剪紙，花費20多天時間，從圖紙手繪、電腦大圖輸出等繁複過程，利用紅色不織布，手工裁割長4.3米、高4米的「擁抱奇雞慶吉年」，他說，剪紙作品中大雞抱著小孩，人們抱著小雞，象徵彼此相互照應，盼藉此傳遞祝福與溫暖。
市長林智堅說，今年正逢雞年，而雞又有「起家」意念，楊士毅透過剪紙藝術，將農曆年節氣氛，與百年州廳建築美學結合，紅色主體讓新竹州廳看起來更是喜氣洋洋，搭配充滿裝置藝術的護城河畔，儼然是座大型美術館，呼籲全國民眾，過年期間一定要來欣賞古蹟、藝術創作，品嘗在地小吃。
「未來州廳會愈夜愈美！」行政處長黃采緹指出，目前「擁抱奇雞慶吉年」主體已完工，預計25日將裝設燈具，過年期間夜晚會點燈，光影透過鏤空剪紙，與新竹州廳紅色建物相互輝映，更是增添濃濃過年味，帶給民眾不一樣、有質感的溫暖。
(中時)
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