年節大掃除 陸軍幫中壢鄰里消毒打掃

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國軍跟里上志工一同大掃除。（陸軍北區專長訓鍊中心提供）

國軍出動百名弟兄，幫中壢區福德里大掃除。（陸軍北區專長訓鍊中心提供）

國軍揪甘心！陸軍北區專長訓鍊中心107名國軍弟兄，24日上午帶著掃具到桃園市中壢區福德里，進行清掃、除草、消毒工作，2個小時就讓該里煥然一新，里長王菁華表示，該單位營區位處福德里，不僅會跟著巡守隊巡邏守望，如今趁過年前幫助里上清潔、消毒，相當感謝國軍的熱心義助。

該中心政戰處長黃耀宗表示，配合國家清潔周，以及軍團的愛民打掃政策，希望單位弟兄盡一份力，守護鄰里清潔，也敦親睦鄰。

(中時)