中市社福補助或津貼陸續撥款 助弱勢過好年

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農曆春節將近，台中市低收入戶生活補助等多項社會福利補助或津貼已於1月10日撥款，部分需要複審案件，或平價托育費用等預計月底撥款相關補助，市府也加速辦理行政作業以及調度資金，將提前在25日發放，預估約4萬人受益，安心過年。

1月份相關社福補助津貼包括身心障礙者生活津貼、身心障礙者租賃房屋資金補助、低收入戶房屋資金補助、低收入戶家庭、兒童及就學生活補助、特殊境遇家庭子女生活津貼、弱勢家庭育兒津貼加碼、兒童及少年生活扶助、中低收入老人生活津貼、中低收入老人特別照顧津貼、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助等，皆在10日發放完成。

社會局指出，部分需要複審的案件，市府加快相關程序於25日發放；另外，身心障礙照顧者津貼與單親家庭房屋津貼，則依原訂時程於25日發放。

社會局也提醒，除例行社福津貼補助於10日發放外，低收入戶春節慰問金、多氯聯苯油症患者春節慰問金已於20日撥入受領人帳戶；包括平價托育費用補助、父母未就業育兒津貼、家庭托育費用補助等社會福利補助，都提早至25日發放。

另外，一般社會福利補助津貼發放大多採郵局轉匯方式辦理，社會局呼籲，如接獲不明人士假借名義索取個人資料，切勿輕易提供，可先向個人戶籍地各區公所社會課或市政府社會局詳細查明確認，避免發生詐騙事件。

(中時)