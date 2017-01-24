沒入經典賽28人名單 呂彥青有點失望

20歲左投呂彥青為2015年世界12強賽國手，但未入選今年經典賽28人名單。(資料照 鄭任南攝)

經典賽中華隊28人初步名單昨日公佈，沒有國內業餘球員入選，曾參與世界12強賽的20歲左投呂彥青也被割愛，對此呂彥青坦言有些失望，但他也說：「最重要的還是調整好自己，在之後的比賽和世大運好好表現。」

昨日下午公佈28人名單，呂彥青正在前往新竹參與大專聯賽4強戰的途中，他笑說：「原本沒有想看名單，但資訊就一直跳出來。」雖然他透露自己心情稍稍受到影響，但晚間先發對戰文化大學，仍繳出先發6局失2分的好表現，只是所屬的台灣體大最終遭到逆轉，無緣冠軍戰。

呂彥青被認為是目前業餘最好的左投，他也在從去年12月起就隨經典賽中華隊集訓，但包括他和王政浩、岳東華等業餘球員最後都沒被選進28人名單中，呂彥青說：「難免還是有點失望，畢竟有選到大名單的每個球員，都是想要拚進28人名單。」

總教練郭泰源昨日表示，並非是業餘球員實力不好，像經典賽如此高張力的賽事，考量後還是以較有經驗的球員為主，呂彥青雖然參與過2015年世界12強賽，但他也說：「學長們遇到的狀況和經驗，還是比我們年輕選手多很多。」不過郭總一再提到，名單在3月1日前都還可以更換。

雖然沒有被列入28人名單，呂彥青仍在2月4日赴澳洲移訓的32人名單中，他說：「(28人)名單出來之後，自己心裡就是希望能趕快把狀況調整好，後面的比賽再把自己做好。」就算沒機會參與經典賽，接下來隨中華培訓隊參與世大運測試賽、世大運，呂彥青還有表現的機會。

(中時電子報)