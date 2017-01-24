熊黛林肚皮靜悄悄 急問Baby生子祕方

熊黛林婚後積極做人。（圖／取材自微博）

大陸女星熊黛林去年10月與香港富二代郭可頌結婚，正式升格為人妻，小倆口婚後積極「趕進度」拚做人，熊黛林找中醫調身體為懷孕做準備，日前還傳出夫妻倆赴泰國拜四面佛求子，而近日熊黛林出席活動被問到孕事，她也大方回應。

熊黛林升格為「郭太」後，一舉一動洋溢新婚喜悅，婚後努力拚生子的她，昨（23日）被問到孕事時，熊黛林坦言尚未有動靜，不過她仍想在今年生金雞寶寶，熊黛林透露自己想生兩胎，還因為自己的嫂嫂懷龍鳳胎，自己若懷龍鳳胎就可以一次搞定。

談到拜四面佛，熊黛林表示自己每年都會還神，她也提到曾向上周產子的Angelababy（Baby）討求子秘方，只不過Baby則是認為懷孕很簡單。而熊黛林也將等Baby做完月子後，再送嬰兒用品和衣服祝賀。

(中時電子報)