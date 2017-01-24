《RM》不停了！SBS：原班人馬繼續跑下去

著名的韓國綜藝節目《Running Man》不停了，據SBS電視台官方報導資料報導，因《Running Man》的終映而聽到觀眾朋友們遺憾和不捨的呼聲，因此決定，6名原班成員將與節目組一起繼續奔跑。

SBS方面表示，經過溝通，就之前一系列不愉快的事件向成員們表達了歉意，因此6人也決定繼續與《RM》一起走下去。

(旺報)