NBA》傷勢加劇延後復出 豪哥：雖受挫但永不放棄

傷勢加劇高掛免戰牌，林書豪坦言心情受到挫折。(美聯社)

籃網24日在主場迎戰強敵馬刺，賽前總管馬克斯（Sean Marks）宣布林書豪因為腿傷加劇，必須再缺席3到5周，林書豪表示，腿傷本季三度受傷確實已對他的心理造成受挫，但他不會放棄仍會努力盡快復出。

去年12月27日面對黃蜂比賽因左腿拉傷退場後，林書豪至今已連續休息13場賽事，原本大家都期盼他能在本周傷癒歸隊，沒想到卻在練習時受傷，讓不斷等待他的球迷再次失望。

林書豪強調大腿三度受傷確實讓他的精神狀態已難以處理，「很多人可能會問我是不是太急著回來，但我要說並沒有，我總是小心翼翼的在確認每項復建的行程，但現實是計畫總趕不上變化，有時候上帝已經安排不同的計畫。」

林書豪坦言，「在不斷受傷的情況下不少情緒反映，有時候是積極正向，有時後卻是讓他感到挫折，甚至有時候挫折到讓他想要向上帝高聲吶喊，但回想過去就曾經歷過這些低潮，也在面對低潮時見證過上帝如何帶領我度過這些，我很快就會獲得新的觀點並想起祂是如何帶領我扭轉人生的課題。」

林書豪以一位叫艾娃(Ava)的女孩與癌症奮鬥故事來激勵自己：「我們無法控制那些在我們身邊發生的事情，我們也不一定會喜歡自己所遇到的狀況，但我們可以選擇躺下、放棄或是站起來面對那些我們所遭遇的，不論我們在回歸的路上遭遇了些什麼，我都希望能夠像艾娃一樣做出堅定的計畫。」

(中時電子報)