NBA》傷勢加劇延後復出 豪哥：雖受挫但永不放棄
籃網24日在主場迎戰強敵馬刺，賽前總管馬克斯（Sean Marks）宣布林書豪因為腿傷加劇，必須再缺席3到5周，林書豪表示，腿傷本季三度受傷確實已對他的心理造成受挫，但他不會放棄仍會努力盡快復出。
去年12月27日面對黃蜂比賽因左腿拉傷退場後，林書豪至今已連續休息13場賽事，原本大家都期盼他能在本周傷癒歸隊，沒想到卻在練習時受傷，讓不斷等待他的球迷再次失望。
林書豪強調大腿三度受傷確實讓他的精神狀態已難以處理，「很多人可能會問我是不是太急著回來，但我要說並沒有，我總是小心翼翼的在確認每項復建的行程，但現實是計畫總趕不上變化，有時候上帝已經安排不同的計畫。」
林書豪坦言，「在不斷受傷的情況下不少情緒反映，有時候是積極正向，有時後卻是讓他感到挫折，甚至有時候挫折到讓他想要向上帝高聲吶喊，但回想過去就曾經歷過這些低潮，也在面對低潮時見證過上帝如何帶領我度過這些，我很快就會獲得新的觀點並想起祂是如何帶領我扭轉人生的課題。」
林書豪以一位叫艾娃(Ava)的女孩與癌症奮鬥故事來激勵自己：「我們無法控制那些在我們身邊發生的事情，我們也不一定會喜歡自己所遇到的狀況，但我們可以選擇躺下、放棄或是站起來面對那些我們所遭遇的，不論我們在回歸的路上遭遇了些什麼，我都希望能夠像艾娃一樣做出堅定的計畫。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。