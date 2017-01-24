不停播了！《RM》大逆轉「6位成員繼續跑下去」

除了已離開的Gary（右１），SBS宣布《RM》將繼續跑下去，不停播了。（圖／中時資料照片）

韓國人氣綜藝節目《Running Man》（簡稱《RM》）播出近7年，去年底驚傳成員金鐘國、宋智孝「被下車」，不久製作組緊急開會，決定將播到2月底正式結束，沒想到今(24日)大逆轉，SBS發表聲明表示，《RM》製作組已向剩下6位成員致歉，眾人決定「6位成員繼續跑下去」，不停播了。

據SBS電視台報導，因《Running Man》的終映而聽到海內外觀眾朋友們遺憾和不捨的呼聲，因此決定，6名原班成員將與節目組一起繼續奔跑。SBS方面表示，經過溝通，就之前一系列不愉快的事件向成員們表達了歉意，因此6人也決定繼續與《RM》一起走下去。

《RM》原由7位固定班底組成，去年10月Gary宣布單飛，將重心放回歌手身分專心做音樂，他與宋智孝組成的「周一情侶」也成絕響，12月金鐘國、宋智孝無預警退出節目，宋智孝的經紀公司則透露，知道節目近日要改版，但透過報導才知情，引發粉絲不滿節目組單方面放消息、不尊重藝人的爭議。

上月16日，《RM》6位主持人在無經紀人同行的情況下，與製作單位、導演，召開緊急會議，最後決定將於今年2月底播出最後一集後「封印」節目，沒想到剛剛製播的SBS電視台閃電宣布，確定取消停播計畫，企劃節目的南勝龍（音譯）本部長則說，《RM》成員作出了不易決定，為此衷心感謝，之後將盡全力製作出更精彩的節目，以報答過去7年的忠實粉絲。

(中時電子報)