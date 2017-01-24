不停播了！《RM》大逆轉「6位成員繼續跑下去」
韓國人氣綜藝節目《Running Man》（簡稱《RM》）播出近7年，去年底驚傳成員金鐘國、宋智孝「被下車」，不久製作組緊急開會，決定將播到2月底正式結束，沒想到今(24日)大逆轉，SBS發表聲明表示，《RM》製作組已向剩下6位成員致歉，眾人決定「6位成員繼續跑下去」，不停播了。
據SBS電視台報導，因《Running Man》的終映而聽到海內外觀眾朋友們遺憾和不捨的呼聲，因此決定，6名原班成員將與節目組一起繼續奔跑。SBS方面表示，經過溝通，就之前一系列不愉快的事件向成員們表達了歉意，因此6人也決定繼續與《RM》一起走下去。
《RM》原由7位固定班底組成，去年10月Gary宣布單飛，將重心放回歌手身分專心做音樂，他與宋智孝組成的「周一情侶」也成絕響，12月金鐘國、宋智孝無預警退出節目，宋智孝的經紀公司則透露，知道節目近日要改版，但透過報導才知情，引發粉絲不滿節目組單方面放消息、不尊重藝人的爭議。
上月16日，《RM》6位主持人在無經紀人同行的情況下，與製作單位、導演，召開緊急會議，最後決定將於今年2月底播出最後一集後「封印」節目，沒想到剛剛製播的SBS電視台閃電宣布，確定取消停播計畫，企劃節目的南勝龍（音譯）本部長則說，《RM》成員作出了不易決定，為此衷心感謝，之後將盡全力製作出更精彩的節目，以報答過去7年的忠實粉絲。
(中時電子報)
關鍵字：Running man
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。