憂川普保護主義 日股收跌

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美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令退出跨太平洋夥伴協定（TPP），引發關切。日圓應升走揚，出口商蒙受打擊，東京股巿收跌。

法新社報導，日經指數跌0.55%或103.04點，收18787.99點。東證一部指數跌0.55%或8.30點，來到1506.33點。（譯者：中央社何宏儒）1060124

(中央社)