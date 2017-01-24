中市查獲違法屠宰家禽 上市前已全數銷毀

台中市府和檢警單位23日深夜在神岡區查獲一起違法屠宰家禽案，動保處表示，已全數沒入銷毀，不會流入市面。（圖／台中市府提供）

春節在即，家家戶戶採買年貨，雞鴨需求量爆增，違法屠宰業也想趕在春節前想大撈一筆。台中市動物保護防疫處、地檢署指揮刑事警察大隊偵7隊及行政院農業委員會動植物防疫檢疫局等單位，於23日深夜在神岡區查獲一起違法屠宰家禽案，共起出鴨隻屠體452隻、鵝隻屠體86隻、內臟87.64公斤及米血26.98公斤，是近年來台中市查獲最大宗違法屠宰案件。上述肉品已全數沒入銷毀，不會流入市面，全案由台中地檢署偵辦中。

台中市府動保處表示，依《畜牧法》第38條規定，違法屠宰家禽行為人可裁處2萬元以上、10萬元以下罰鍰；致危害人體健康、情節重大或再犯者，可處1年以下有期徒刑或併科10萬元以下罰金。

動保處指出，因國人偏愛溫體禽肉，少數不法業者為省下運送至屠宰場的成本，進行違法屠宰或規避屠體衛生檢查，市府已將疑似違法的屠宰場列為重點查緝對象。

動保處呼籲民眾購買雞鴨豬牛肉時，需注意是否貼有「防檢局屠宰衛生合格」標誌的產品，除保障衛生，也讓違法者無利可圖，共同抵制黑心業者的行為。

(中時)