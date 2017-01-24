里長愛心年菜飄香6年 獨老就愛這一味

張玉琴(左一)與志工前往97歲的梅國祥爺爺家中送年菜、民生用品等。（譚宇哲翻攝）

擁有一身好廚藝的新北市泰山區福興里長張玉琴與志工親送六菜一湯、手工饅頭、發糕、老婆餅等應景年菜給弱勢長者。（譚宇哲翻攝）

擁有一身好廚藝的新北市泰山區福興里長張玉琴，連續6年免費替獨居長者準備年菜，今天她與志工們再度扮演總鋪師，端出豐盛的圍爐年菜，並準備紅包、白米等民生用品，一併送給社區的獨居長者，讓長輩們也能溫馨除舊歲、歡喜過好年。

豐富的菜色盛裝在喜氣的紅袋中，包括「極品佛跳牆」、「香煎鱸魚」、「蒜香滷雞腿」、「清蒸鹹冬瓜絞肉」、「台式芋頭糕」、「珍珠丸子」、「元寶水餃」等六菜一湯的應景年菜，有「年年有餘」、「呷雞起家」等大吉大利的含意，另外，還有里長與志工們做的手工饅頭、發糕、老婆餅等糕點，豐富菜色讓長者們暖心又暖胃。

為了讓獨居老人有不同的美味感受，張玉琴每年都會注入不同的新菜色，從準備食材、製作餡料一直到熱騰騰的年菜上桌，皆由張玉琴里長與志工們親自掌廚張羅，料理採少油、少鹽烹調，從除夕前2周便緊鑼鼓採買食材及備料。

張玉琴今天上午與志工前往97歲的梅國祥爺爺家中，患有重聽、行動不便的梅爺爺獨居20幾年，從張玉琴手中接過熱騰騰的年菜，還有志工們陪伴提前圍爐，讓梅爺爺紅了眼眶感動的說：「這個年好過多了。」

張玉琴說，平時會定期送餐慰問長者，在過年期間暫停送餐服務，為避免行動不便的獨居長者挨餓，因此準備充足且新鮮易保存的年菜供長者食用，送餐對象不限里民，範圍遍及泰山區，許多地方店家也響應送年菜行動，免費贊助蔬果作為食材。

(中時)