里長愛心年菜飄香6年 獨老就愛這一味
擁有一身好廚藝的新北市泰山區福興里長張玉琴，連續6年免費替獨居長者準備年菜，今天她與志工們再度扮演總鋪師，端出豐盛的圍爐年菜，並準備紅包、白米等民生用品，一併送給社區的獨居長者，讓長輩們也能溫馨除舊歲、歡喜過好年。
豐富的菜色盛裝在喜氣的紅袋中，包括「極品佛跳牆」、「香煎鱸魚」、「蒜香滷雞腿」、「清蒸鹹冬瓜絞肉」、「台式芋頭糕」、「珍珠丸子」、「元寶水餃」等六菜一湯的應景年菜，有「年年有餘」、「呷雞起家」等大吉大利的含意，另外，還有里長與志工們做的手工饅頭、發糕、老婆餅等糕點，豐富菜色讓長者們暖心又暖胃。
為了讓獨居老人有不同的美味感受，張玉琴每年都會注入不同的新菜色，從準備食材、製作餡料一直到熱騰騰的年菜上桌，皆由張玉琴里長與志工們親自掌廚張羅，料理採少油、少鹽烹調，從除夕前2周便緊鑼鼓採買食材及備料。
張玉琴今天上午與志工前往97歲的梅國祥爺爺家中，患有重聽、行動不便的梅爺爺獨居20幾年，從張玉琴手中接過熱騰騰的年菜，還有志工們陪伴提前圍爐，讓梅爺爺紅了眼眶感動的說：「這個年好過多了。」
張玉琴說，平時會定期送餐慰問長者，在過年期間暫停送餐服務，為避免行動不便的獨居長者挨餓，因此準備充足且新鮮易保存的年菜供長者食用，送餐對象不限里民，範圍遍及泰山區，許多地方店家也響應送年菜行動，免費贊助蔬果作為食材。
(中時)
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