南韓增派神盾艦 監偵北韓洲際飛彈
韓聯社報導，南韓政府一位負責人24日表示，韓軍日前增派一艘神盾艦到半島東部海域，讓其跟蹤、偵測北韓洲際彈道飛彈（ICBM）。在半島東部海域執行相關任務的神盾艦增至2艘。
南韓神盾艦配有SPY-1D多功能彈道防禦雷達，可以探測1公里外的彈道飛彈，還可同時探測追蹤1000多個目標，同時攻擊20個目標。2012年12月北韓發射長程飛彈時，南韓神盾艦「世宗大王號」於發射後54秒成功跟蹤到其軌跡，比美國和日本的神盾艦更快。
該人士表示，南韓空軍「和平之眼」E-737空中預警機也在執行跟蹤、偵測北韓ICBM的任務。「和平之眼」預警機上裝有多功能電子掃描陣列雷達，可同時探測1千多個飛行物，進行360度無縫隙空域探測。
除南韓外，美國和日本也動用各種武器，探測和追蹤北韓ICBM。美國海基X波段雷達（SBX）本月9日抵達西太平洋海域，執行相關任務。美國和日本神盾艦在半島東部海域監視北韓ICBM。
據南韓多位高官及韓美軍事外交界消息，北韓近期製造了2枚新型飛彈。據韓美兩國研判，這兩枚車載飛彈正是金正恩在新年賀詞中揚言準備試射的洲際飛彈，並已進入發射就緒狀態，發射時間早於預期的可能性變大。
(旺報)
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