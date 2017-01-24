核三廠跳機 備轉容量亮橘燈警戒

核三廠。（周綾昀攝）

台電核三廠今（24）早驚傳跳機，大量白色氣體洩出，引起民眾恐慌。台電表示，這次是因反應爐其中一台冷卻水泵跳脫，因此排放出大量水蒸氣，並無輻射外洩疑慮，肇事原因還有待釐清，雖目前備轉容量率為4.63％的橘燈供電警戒，預估今日會超過5％。

台電指出，核三廠1號機今日上午6時25分，反應爐其中一台冷卻水泵跳脫，機組隨即自動安全停機，初步研判是馬達供電線路斷裂所致。停機過程會有白色清潔水蒸氣排放至大氣中，這是正常操作現象，無輻射外洩與核安疑慮，請民眾放心。

原能會核管處副處長李綺思解釋，核三廠1號機屬於壓水式反應器，有2個迴路，其中1個迴路將反應爐熱水送至蒸汽產生器，水冷卻過後送至反應爐冷卻水泵，再流回反應爐，核三廠共有3套冷卻水泵，此次跳機的應為Ｃ組機器。

台電表示，已依通報程序通知原能會及地方政府，待完成檢修工作，查明確認冷卻水泵跳脫原因，經原能會同意後，機組才會進行後續啟動。

台電指出，過去核三廠跳機都是因供電系統方面的問題，機械故障是首次發生，目前已通報屏東縣政府、總公司等相關單位，也啟動詳查原因，目前無法預估今天能否能完成修復，確認排除事故後，經行政院原子能委員會審查同意後，將重啟發電。

今日全台預估最高用電為2760萬千瓦，但因為有多部機組歲修，最大供電能力為2866.4萬千瓦，為「供電警戒」的橘色燈號，因為天氣冷，預估會再下修今日用電量，備轉容量有機會達到5％。

綠色消費者基金會董事長方儉於臉書上批評，全台48GW的發電量，現在最高用電是僅27.6GW（2760萬瓩），竟還有21GW多的備用電廠，歲休、掛病號，機組出席率只有56%，「就算電廠機組也在一例一休，也要有81.5%的出席率」，他認為台電應該公布，到底哪些機組在歲修。

(中時)